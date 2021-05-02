شركة السودة للتطوير توقع مذكرة تفاهم مع أمانة منطقة عسير

المناطق - عسير

وقع الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير المهندس حسام الدين بن صالح المدني مذكرة تفاهم مع سعادة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ سعياً لتحقيق تعاون مثمر بين شركة السودة للتطوير وأمانة منطقة عسير.

جاءت هذه المذكرة ضمن مساعي شركة السودة للتطوير في التعاون مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تصبح السودة وجهة سياحية جبلية عالمية.

كما تساهم مذكرة التفاهم في تنظيم إصدار رخص البناء ومزاولة الأنشطة التجارية بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تحديد المناطق المطروحة من قبل الأمانة للاستثمار، والتنسيق في شأن المتطلبات الفنية لتنفيذ المشاريع الخدمية بما يسهم في خلق بيئة جاذبة للسياحة وتعزز التنمية للمواطن في السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع.

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير عن شكره وتقديره لسعادة أمين منطقة عسير على اهتمامه بتطوير التعاون بين الطرفين لما له دور كبير في تسهيل أعمال المستثمرين والمجتمع المحلي. كما ذكر أن الأمانة تعد شريك محوري في تحقيق الأهداف المرجوة لتطوير السودة ورجال ألمع لتصب بالتالي في خدمة أهداف رؤية 2030 المعنية بتطوير الوجهات السياحية في المملكة.

وأكد الدكتور وليد الحميدي بأن مذكرة التفاهم تأتي ضمن الجهود المشتركة بين الجهتين والتي تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيزاً لجودة الحياة، وأشاد الحميدي بالأعمال التطويرية التي تقوم بها شركة السودة للتطوير والجهود الضخمة التي من شأنها أن تعزز الحركة السياحية والتنمية والرقي للمنطقة والمواطن.