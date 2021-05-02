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أمانة جدة تبدأ تنفيذ التنظيمات الجديدة لأوقات أعمال البناء في المشاريع الإنشائية اعتباراً من شوال

أمانة جدة تبدأ تنفيذ التنظيمات الجديدة لأوقات أعمال البناء في المشاريع الإنشائية اعتباراً من شوال

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أمانة جدة تبدأ تنفيذ التنظيمات الجديدة لأوقات أعمال البناء في المشاريع الإنشائية اعتباراً من شوال

أمانة جدة تبدأ تنفيذ التنظيمات الجديدة لأوقات أعمال البناء في المشاريع الإنشائية اعتباراً من شوال
http://almnatiq.net/?p=978868
المناطق - جدة

إنفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل تبدأ محافظة جدة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالمحافظة متابعة تنفيذ التنظيمات الجديدة لأوقات أعمال البناء في المشاريع الإنشائية التي تم إقرارها مؤخرًا، وذلك اعتباراً من شوال القادم.
وأكدت التنظيمات على ضرورة الحد من مصادر الضوضاء داخل الأحياء السكنية، وأن تكون الوقت الكامل لأعمال البناء خلال الفترة من 6 صباحاً إلى 6 مساءً من الأحد إلى الخميس ، والسبت من 1 ظهرًا حتى 6 مساءً، في حين لا يُسمح بالعمل يوم الجمعة، كما حددت توقيت الأعمال التي تنتج ضوضاء تصل لـ 90 ديسيبلا لتكون من الساعة الـ 9 صباحًا إلى 5 مساءً، لضمان توفير الحد المقبول من السلامة والراحة لساكني المباني المجاورة.
وألزمت التنظيمات الجديدة المقاولين بالإعلان عن أعمال الصب الخرساني وتنبيه أصحاب العقارات المجاورة قبل مباشرة العمل بثلاثة أيام، كما يمكن منح تصاريح عمل طارئ في الحالات الطارئة، فيما سيتم مراجعة تلك التنظيمات بشكل دوري بهدف التحسين والتطوير.

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