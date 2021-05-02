احدث الأخبار

هندسة “المركاز” بمحافظة جدة بين عراقة التراث وتطبيق المعايير العالمية
ثقافة وفنون
 متحدث الصحة : الأيام المقبلة مهمة جدًا ويجب أن نكون حذرين فيها بالتقيد بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 طالبات سعوديات يحولن مخلفات البحر إلى مجسمات جمالية بمحافظة جدة
منطقة مكة المكرمة
 الإمارات والبحرين تدينان محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة
أبرز المواد
 اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة في الخامس من شهر شوال القادم.. ووزارة الداخلية توضح الفئات المسموح لها بالسفر
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة الطوارئ الخاصة المعين بالمنطقة
منطقة جازان
 أمانة جدة تبدأ تنفيذ التنظيمات الجديدة لأوقات أعمال البناء في المشاريع الإنشائية اعتباراً من شوال
منطقة مكة المكرمة
 شركة السودة للتطوير توقع مذكرة تفاهم مع أمانة منطقة عسير
منطقة عسير
 أمانة الشرقية تنفذ 1368 جولة رقابية وتغلق 10 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس السبت
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يُكرّم الفريق الأمني المشارك بالقبض على الجناة في إحدى القضايا الجنائية بمحافظة المذنب
منطقة القصيم
 أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية
منطقة تبوك
 أمير الشرقية يسلم “١٥” سيارة لمستفيدي جمعية بناء
المنطقة الشرقية
هندسة “المركاز” بمحافظة جدة بين عراقة التراث وتطبيق المعايير العالمية

هندسة “المركاز” بمحافظة جدة بين عراقة التراث وتطبيق المعايير العالمية

ثقافة وفنون
متحدث الصحة : الأيام المقبلة مهمة جدًا ويجب أن نكون حذرين فيها بالتقيد بالإجراءات الاحترازية

متحدث الصحة : الأيام المقبلة مهمة جدًا ويجب أن نكون حذرين فيها بالتقيد بالإجراءات الاحترازية

أبرز المواد
طالبات سعوديات يحولن مخلفات البحر إلى مجسمات جمالية بمحافظة جدة

طالبات سعوديات يحولن مخلفات البحر إلى مجسمات جمالية بمحافظة جدة

منطقة مكة المكرمة
الإمارات والبحرين تدينان محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

الإمارات والبحرين تدينان محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

أبرز المواد

نائب أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة الطوارئ الخاصة المعين بالمنطقة

نائب أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة الطوارئ الخاصة المعين بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=978871
المناطق - فضه عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , بمكتبه بديوان الإمارة اليوم قائد قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة العقيد  يحي بن علي محفر بمناسبة تعيينه قائداً لقوة الطوارئ الخاصة بجازان .
ورحب سموه بالعقيد محفر , متمنياً له التوفيق والعون في عمله الجديد  بالمنطقة.
وقدم قائد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة جازان شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة على توجيهاته الكريمة ، مؤكداً حرصه وزملاءه على بذل مزيد الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

روابط ذات صلة

تعليم صبيا يحقق ١٢ وساماً في برنامج جلوب البيئي ٢٠٢١

تعليم صبيا يحقق ١٢ وساماً في برنامج جلوب البيئي ٢٠٢١
مرور جازان يؤكد على ضرورة اتباع الأنظمه والتعليمات المرورية

مرور جازان يؤكد على ضرورة اتباع الأنظمه والتعليمات المرورية
رئيس جامعة جازان يصدر عددا من قرارات التعيين والتكليف

رئيس جامعة جازان يصدر عددا من قرارات التعيين والتكليف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*