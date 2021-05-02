استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , بمكتبه بديوان الإمارة اليوم قائد قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة العقيد يحي بن علي محفر بمناسبة تعيينه قائداً لقوة الطوارئ الخاصة بجازان .
ورحب سموه بالعقيد محفر , متمنياً له التوفيق والعون في عمله الجديد بالمنطقة.
وقدم قائد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة جازان شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة على توجيهاته الكريمة ، مؤكداً حرصه وزملاءه على بذل مزيد الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
نائب أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة الطوارئ الخاصة المعين بالمنطقة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , بمكتبه بديوان الإمارة اليوم قائد قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة العقيد يحي بن علي محفر بمناسبة تعيينه قائداً لقوة الطوارئ الخاصة بجازان .
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