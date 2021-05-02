نائب أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة الطوارئ الخاصة المعين بالمنطقة

المناطق - فضه عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , بمكتبه بديوان الإمارة اليوم قائد قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة العقيد يحي بن علي محفر بمناسبة تعيينه قائداً لقوة الطوارئ الخاصة بجازان .

ورحب سموه بالعقيد محفر , متمنياً له التوفيق والعون في عمله الجديد بالمنطقة.

وقدم قائد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة جازان شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة على توجيهاته الكريمة ، مؤكداً حرصه وزملاءه على بذل مزيد الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.