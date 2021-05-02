وزارة الداخلية تمنح ” نوط الحج ” لمُدير النشاط الكشفي بوزارة التعليم

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منحت وزارة الداخلية مُدير إدارة النشاط الكشفي في وزارة التعليم مجدي محمد الصبيحي ( نوط الحج ) تقديراً لجهوده في فريق العمل التنسيقي للجهود التطوعية في موسم حج 1439هـ.

وقد عبر الصبيحي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، على أمره الكريم بمنحه ذلك النوط الذي سيكون دافعاً لهم لبذل المزيد من الأعمال التطوعية سواء في خدمة الحجاج والمعتمرين ، أو في خدمة المجتمع ، والعمل على تحقيق ماتضمنته رؤية المملكة 2030 في العمل التطوعي وتنميته.

يُشار إلى أن الصبيحي قد تقلد ومنح العديد من الأوسمة والجوائز حيث كرم كأحد أبطال رسل السلام في عام 1441هـ من قبل الصندوق الكشفي العالمي ، تقديراً لجهوده في تفعيل المشروع الكشفي العالمي رسل السلام ، بتسجيل كشافة وزارة التعليم في ذلك الوقت 1400000 ساعة عمل ، ومنحته جمعية الكشافة الماليزية في نفس العام وسام الصداقة البرونزي من قبل رئيس الكشافة الماليزية البروفيسور محمد زين الدين ، كما سبق وأن تم منحه قلادة التميز الكشفي الخليجي.