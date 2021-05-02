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وكيل إمارة مكة يدشن حملة “أخرج زكاتك من بيتك” عبر منصة “تبرع”

وكيل إمارة مكة يدشن حملة “أخرج زكاتك من بيتك” عبر منصة “تبرع”

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وكيل إمارة مكة يدشن حملة “أخرج زكاتك من بيتك” عبر منصة “تبرع”

وكيل إمارة مكة يدشن حملة “أخرج زكاتك من بيتك” عبر منصة “تبرع”
http://almnatiq.net/?p=978902
المناطق - جدة

دشن وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة معالي الدكتور مشبب القحطاني في مقر الإمارة بجدة، حملة “أخرج زكاتك من بيتك” عبر المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع”، التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية.
جاء ذلك لدى استقبال معاليه مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فهد بن رقوش، والذي قدم نبذة عن المنصة الوطنية للتبرعات وأهدافها والخدمات التي تقدمها لتطوير وتعزيز العمل الخيري والقطاع غير الربحي.

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