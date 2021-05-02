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شؤون “المسجد النبوي” تؤكد الجاهزية للعشر الأواخر من رمضان

شؤون “المسجد النبوي” تؤكد الجاهزية للعشر الأواخر من رمضان
http://almnatiq.net/?p=978915
المناطق - واس:

‫أكدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جاهزيتها للعشر الأواخر من شهر رمضان لتقديم جميع الخدمات لزائري المسجد النبوي على أكمل وجه.‬

‫وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري أن الوكالة قد أعدت خطتها وفق الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة زائري المسجد النبوي في تهيئة المسجد النبوي للزائرين وتقديم أرقى وأجود الخدمات لهم؛ ليؤدوا عبادتهم براحة وطمأنينة.‬

‫وبين أن الوكالة سخرت إمكاناتها وطاقاتها البشرية كافة في تنفيذ خطتها للعشر الأواخر من رمضان على جوانب التعقيم والتطهير والسقيا وتعزيز الإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى الجوانب التوجيهية والإرشادية والتوعوية والعلمية باستخدام التقنية والاستفادة من قنوات التواصل الحديثة في إيصال الرسالة الإعلامية للمتلقي قبل وصوله للمسجد النبوي تسهيلًا على الزائرين وحرصًا على سلامتهم وراحتهم.‬

‫وأكد على التنسيق والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية والصحية في المسجد النبوي ليكون العمل تنسيقيًا تكامليًا بين مختلف القطاعات ويحقق أعلى معايير الدقة والجودة والسرعة في التعامل مع الطوارئ, منوهاً بمستوى الوعي الذي تجده الوكالة من زائري المسجد النبوي والتزامهم بالإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان المبارك , سائلًا الله للجميع التوفيق والسداد.‬

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