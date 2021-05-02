احدث الأخبار

ضبط مزرعة دواجن ومسلخ مخالف في عسير
أبرز المواد
 “المركزي السعودي” والضمان الصحي يُحدثان وثائق تأمين لغير السعوديين القادمين من الخارج
أبرز المواد
 السديس يحذر من هذا الأمر خلال العشر الأواخر من رمضان
أبرز المواد
 رسميًا.. إقالة مدرب الهلال “روجيرو ميكالي” وتعيين مورايس خلفًا له
أبرز المواد
 توقعات بأمطار غزيرة مصحوبة بزخات برد على هذه المناطق غدًا
أبرز المواد
 “صحة الرياض” تواصل تطعيم المستفيدين بلقاح “كورونا” في حريملاء
أبرز المواد
 شؤون “المسجد النبوي” تؤكد الجاهزية للعشر الأواخر من رمضان
أبرز المواد
 محاولة لاختراق حساب رئيس النصر في “تويتر”
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تؤكد على عدم إقامة صلاة القيام منفردة والالتزام بتعليماتها السابقة بجمع التراويح والقيام مع العشاء
أبرز المواد
 نصف مليون زيارة لتطبيق “سكني” خلال أبريل 2021 للاستفادة من الخيارات والخدمات السكنية
الاقتصاد
 وكيل إمارة مكة يدشن حملة “أخرج زكاتك من بيتك” عبر منصة “تبرع”
منطقة مكة المكرمة
 وزارة الداخلية تمنح ” نوط الحج ” لمُدير النشاط الكشفي بوزارة التعليم
محليات
ضبط مزرعة دواجن ومسلخ مخالف في عسير

ضبط مزرعة دواجن ومسلخ مخالف في عسير

أبرز المواد
“المركزي السعودي” والضمان الصحي يُحدثان وثائق تأمين لغير السعوديين القادمين من الخارج

“المركزي السعودي” والضمان الصحي يُحدثان وثائق تأمين لغير السعوديين القادمين من الخارج

أبرز المواد
السديس يحذر من هذا الأمر خلال العشر الأواخر من رمضان

السديس يحذر من هذا الأمر خلال العشر الأواخر من رمضان

أبرز المواد
رسميًا.. إقالة مدرب الهلال “روجيرو ميكالي” وتعيين مورايس خلفًا له

رسميًا.. إقالة مدرب الهلال “روجيرو ميكالي” وتعيين مورايس خلفًا له

أبرز المواد

“صحة الرياض” تواصل تطعيم المستفيدين بلقاح “كورونا” في حريملاء

“صحة الرياض” تواصل تطعيم المستفيدين بلقاح “كورونا” في حريملاء
http://almnatiq.net/?p=978920
المناطق - واس:

تواصل “صحة الرياض” تقديم خدماتها للمستفيدين بمركز لقاحات كورونا في حريملاء يومياً، تفاعلاً مع رغبات المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا ، وذلك من الساعة 8 مساء وحتى 2 صباحاً.

وبينت “صحة الرياض” أن مراكز اللقاح تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وحثت الجميع على سرعة الحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

وجدّدت التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية، التي وفرتها الصحة، حيث يُتاح من خلالها إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم عن 75سنة وأكثر “حالياً” لجميع المواطنين والمقيمين، بدون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح.

روابط ذات صلة

ضبط مزرعة دواجن ومسلخ مخالف في عسير

ضبط مزرعة دواجن ومسلخ مخالف في عسير
“المركزي السعودي” والضمان الصحي يُحدثان وثائق تأمين لغير السعوديين القادمين من الخارج

“المركزي السعودي” والضمان الصحي يُحدثان وثائق تأمين لغير السعوديين القادمين من الخارج
السديس يحذر من هذا الأمر خلال العشر الأواخر من رمضان

السديس يحذر من هذا الأمر خلال العشر الأواخر من رمضان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*