توقعات بأمطار غزيرة مصحوبة بزخات برد على هذه المناطق غدًا

المناطق - الرياض:

قال المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الإثنين)، إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة.

ولفت المركز إلى احتمالية تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض.

وبين أن الرياح السطحية تنشط على أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتسجل أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة 38 درجة مئوية فيما تسجل أبها والباحة 16 درجة.