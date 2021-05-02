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السديس يحذر من هذا الأمر خلال العشر الأواخر من رمضان

السديس يحذر من هذا الأمر خلال العشر الأواخر من رمضان
http://almnatiq.net/?p=978929
المناطق - مكة المكرمة:

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، على ضرورة اغتنام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وحذر في كلمة توجيهية له اليوم (الأحد) من إضاعة الوقت في الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الأيام المباركة.

وأشار إلى أن الرسول ﷺ كان في العشرين يوماً الأولى يخلط الصيام بين النوم والقيام، وعندما تدخل العشر الأواخر يجتهد في العبادة والطاعة أكثر مما كان يفعل في سواها.

كما شدد الدكتور عبد الرحمن السديس على ضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية من فيروس كورونا حفاظا على الصحة.

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