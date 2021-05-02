احدث الأخبار

ضبط مزرعة دواجن ومسلخ مخالف في عسير
أبرز المواد
 “المركزي السعودي” والضمان الصحي يُحدثان وثائق تأمين لغير السعوديين القادمين من الخارج
أبرز المواد
 السديس يحذر من هذا الأمر خلال العشر الأواخر من رمضان
أبرز المواد
 رسميًا.. إقالة مدرب الهلال “روجيرو ميكالي” وتعيين مورايس خلفًا له
أبرز المواد
 توقعات بأمطار غزيرة مصحوبة بزخات برد على هذه المناطق غدًا
أبرز المواد
 “صحة الرياض” تواصل تطعيم المستفيدين بلقاح “كورونا” في حريملاء
أبرز المواد
 شؤون “المسجد النبوي” تؤكد الجاهزية للعشر الأواخر من رمضان
أبرز المواد
 محاولة لاختراق حساب رئيس النصر في “تويتر”
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تؤكد على عدم إقامة صلاة القيام منفردة والالتزام بتعليماتها السابقة بجمع التراويح والقيام مع العشاء
أبرز المواد
 نصف مليون زيارة لتطبيق “سكني” خلال أبريل 2021 للاستفادة من الخيارات والخدمات السكنية
الاقتصاد
 وكيل إمارة مكة يدشن حملة “أخرج زكاتك من بيتك” عبر منصة “تبرع”
منطقة مكة المكرمة
 وزارة الداخلية تمنح ” نوط الحج ” لمُدير النشاط الكشفي بوزارة التعليم
محليات
ضبط مزرعة دواجن ومسلخ مخالف في عسير

ضبط مزرعة دواجن ومسلخ مخالف في عسير

أبرز المواد
“المركزي السعودي” والضمان الصحي يُحدثان وثائق تأمين لغير السعوديين القادمين من الخارج

“المركزي السعودي” والضمان الصحي يُحدثان وثائق تأمين لغير السعوديين القادمين من الخارج

أبرز المواد
السديس يحذر من هذا الأمر خلال العشر الأواخر من رمضان

السديس يحذر من هذا الأمر خلال العشر الأواخر من رمضان

أبرز المواد
رسميًا.. إقالة مدرب الهلال “روجيرو ميكالي” وتعيين مورايس خلفًا له

رسميًا.. إقالة مدرب الهلال “روجيرو ميكالي” وتعيين مورايس خلفًا له

أبرز المواد

“المركزي السعودي” والضمان الصحي يُحدثان وثائق تأمين لغير السعوديين القادمين من الخارج

“المركزي السعودي” والضمان الصحي يُحدثان وثائق تأمين لغير السعوديين القادمين من الخارج
http://almnatiq.net/?p=978933
المناطق - الرياض:

أعلن البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني تحديث صيغ وثائق تأمين القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين لغرض السياحة، والزيارة، والعمرة، وذلك من خلال إضافة تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19).

وتهدف إضافة هذه التغطية إلى توفير الرعاية الصحية للحالات التي تتعرض للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19) للقادمين من خارج المملكة من غير السعوديين للسياحة، والزيارة، والعمرة. وذلك حرصاً على سلامة الجميع، وضمان سرعة الحصول على الخدمات العلاجية بكل يسر وسهولة.

كما توفر التغطية التأمينية تكاليف علاج الحالات المصابة، وتكاليف إجراءات الحجر الصحي للمصابين، والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ لا قدر الله.

وأعرب البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني، عن تمنياتهما بسلامة الجميع وتمتعهم بالصحة والعافية.

روابط ذات صلة

ضبط مزرعة دواجن ومسلخ مخالف في عسير

ضبط مزرعة دواجن ومسلخ مخالف في عسير
السديس يحذر من هذا الأمر خلال العشر الأواخر من رمضان

السديس يحذر من هذا الأمر خلال العشر الأواخر من رمضان
رسميًا.. إقالة مدرب الهلال “روجيرو ميكالي” وتعيين مورايس خلفًا له

رسميًا.. إقالة مدرب الهلال “روجيرو ميكالي” وتعيين مورايس خلفًا له

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*