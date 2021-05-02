ضبط مزرعة دواجن ومسلخ مخالف في عسير

المناطق - عسير:

ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية سلطان و بالتنسيق مع فرع وزارة البيئة و المياه و الزراعة مزرعة لتربية وذبح الدواجن بطرق مخالفة وعشوائية.



و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط مزرعة دواجن ومسلخ غير نظامي وسط إحدى المزارع بحي المحالة بمدينة أبها تديره عمالة وافدة لا تحمل شهادات صحية و تقوم بتربية وذبح وتسويق الدجاج اللاحم و الحمام و البط مجهول المصدر في بيئة مخالفة للاشتراطات الصحية وجرى تطبيق نظام الغرامات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها ، فيما تم مصادرة جميع أدوات السلخ في الموقع و اتلاف أكثر من 70 دجاجة مذبوحة كانت مجهزة للتوزيع .



و تم اغلاق الموقع من قبل المختصين ببلدية سلطان تمهيدا للاتخاذ الإجراءات النظامية بحق صاحب المزرعة من قبل فرع وزارة البيئة و المياه و الزراعة بحكم الاختصاص .



وأكد الحميدي بأن الأمانة مستمرة في تكثيف جهودها الرقابية على كافة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة وسلامة المواد الغذائية المعروضة .



مشيراً إلي أهمية دور المواطن والمقيم في تعزيز ودعم مسيرة الأمانة في تقديم خدمات بلدية صحية والإبلاغ عن أي نشاط يتنافى مع الاشتراطات البيئية والصحية من خلال رقم الطوارئ 940 .