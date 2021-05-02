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الدفاع المدني يحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق

الدفاع المدني يحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق
http://almnatiq.net/?p=978941
المناطق - واس:

تتأثر من هذه الأجواء مناطق ( عسير ، الباحة ، جازان ، مكة المكرمة ، ) بهطول أمطار متوسطة الى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول ، بينما ستكون الأمطار متوسطة في مجملها على منطقة نجران.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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