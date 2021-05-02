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إغلاق 33 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق وإعادة فتح 29 آخرين

إغلاق 33 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق وإعادة فتح 29 آخرين
http://almnatiq.net/?p=978944
المناطق - واس:

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 33 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 33 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أغلق خلال 85 يوماً 994 مسجداً فُتح منها 950 بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة قاصدي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة 21 مسجداً بمنطقة القصيم, وثلاثة بمنطقة الرياض, وثلاثة بالمنطقة الشرقية, واثنان بمنطقة الباحة, واثنان بمنطقة مكة المكرمة, ومسجد بمنطقة المدينة المنورة, ومسجد بمنطقة الجوف.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 29 مسجدا سبعة منها بمنطقة الرياض, وسبعة بمنطقة مكة المكرمة, وخمسة بمنطقة عسير, وأربعة بمنطقة الشرقية, وثلاثة بمنطقة الحدود الشمالية, ومسجد بمنطقة الباحة, ومسجد بمنطقة الجوف, ومسجد بمنطقة جازان, وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

وأهابت الوزارة في ختام بيانها اليومي بالجميع إلى التعاون معها في الإبلاغ عن حالات التقصير أو التراخي في تطبيق البروتوكولات الصحية أو التعليمات الخاصة بمدة الصلوات عامة والتراويح خاصة بالاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

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