“التجارة” تُحيل 18 معلنًا للجهات المختصة لعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية

المناطق - الرياض:

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين، اليوم (الأحد)، أن الوزارة أحالت 18 معلنا ومعلنة على سناب شات للجهات المختصة لعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية، والإعلان للتجمع وزيارة المنشآت.

وأفاد بأنه من بين المعلنين، معلنة تسببت في مخالفة 6 منشآت وإغلاق منشأتين في عرعر لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية ودعوة المتسوقين لزيارة تلك المنشآت.

ولفت إلى أنه تم توجيه المنشآت التجارية والأسواق في حال الوصول للطاقة الاستيعابية الكافية داخل المول بإغلاق المداخل وعدم استقبال عملاء جدد والاعتذار منهم، ومنع أي زحام في الخارج.