مستشفى أحد بالمدينة المنورة ينقذ حياة حالة نادرة من نوعها

المناطق - واس:

تمكّن بفضل الله فريق الجراحة العامة في مستشفى أحد من إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 22 سنة قدمت إلى الطوارئ تعاني من إعياء شديد وألم في الجانب السفلي الأيسر من البطن, بالإضافة لقيء مستمر وتم إجراء الفحص الإكلينيكي لها وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة لها بصورة عاجلة, بالإضافة إلى التصوير بالأشعة المقطعية التي أظهرت (وجود احتجاز واختناق للأحشاء داخل الفتق الإربي).



وعلى الفور أدخلت المريضة لإجراء العملية وفك الاختناق, وأثناء العملية لوحظ وجود اختناق لقناة فالوب و المبيض الأيسر مع وجود كيس حول المبيض, وأنقذ المبيض وإرجاعه لمكانه الطبيعي وإصلاح الفتق الإربي .



وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد, وتماثلت المريضة للشفاء، وخرجت من المستشفى وهي بصحة وسلامة وتتابع عبر العيادات المختصة.



الجدير بالذكر أن حالات الفتق الإربي المختنق في النساء التي تحتوي المبيض من الحالات النادرة جراحيا على مستوى العالم.