نائب مدير “أمن العمرة”: الأمطار لم تسبب أي إصابات بين صفوف المعتمرين

المناطق - مكة المكرمة:

أوضح نائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن العمرة، اللواء محمد بن وصل الأحمدي، أن الأمطار لم تسفر عن وقوع اى إصابات بين صفوف ضيوف الرحمن خلال الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة.

وأفاد بأن الخطط الخاصة بأمن الطرق استكملت مستهدفات كاملة من خلال ما توفر من تجهيزات تقنية وبشرية لتقليل مدة الانتظار وتحديد مسارات خاصة للمعتمرين خلال الـ 20 يومًا الماضية من شهر رمضان.

وشدد على الجاهزية الكاملة لتطبيق الأنظمة والإجراءات من خلال تكثيف الحضور والانتشار الميداني، خاصة خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدًا استمرار التأكد من حمل التصاريح للمعتمرين في ظل هذه الجائحة.

ولفت إلى أنه تم استهداف تحسين مستوى الاستجابة للبلاغات على جميع المحاور من خلال تكثيف أعداد الدوريات المنتشرة بالميدان.

ونوه إلى أن الخطط المرورية تحقق أهدافها حتى الآن، وسيتم التعامل مع العشر الأواخر من رمضان بتعزيز الإجراءات المتوافقة مع البدء بصلاة التهجد في الحرم المكي الشريف.

وأضاف نائب مدير الأمن العام لقوات أمن العمرة أن الحركة المرورية وزعت على جميع المحاور، ما أسهم بالتوازن في محطات النقل العام.