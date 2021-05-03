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القبض على سبعة أشخاص ارتكبوا (7) جرائم في سرقة منازل الرياض

القبض على سبعة أشخاص ارتكبوا (7) جرائم في سرقة منازل الرياض
http://almnatiq.net/?p=978989
المناطق - واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (7) أشخاص، من أرباب السوابق، (6) مواطنين ونازح، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا (7) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في سرقة المنازل والاستيلاء على ما تحويه من ممتلكات، باستخدام (4) مركبات مسروقة تم استردادها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم للنيابة العامة.

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