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جمعية حفظ النعم بتبوك تواصل تفعيل مبادرة “نحفظها لتدوم” للحد من هدر الأطعمة

جمعية حفظ النعم بتبوك تواصل تفعيل مبادرة “نحفظها لتدوم” للحد من هدر الأطعمة

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جمعية حفظ النعم بتبوك تواصل تفعيل مبادرة “نحفظها لتدوم” للحد من هدر الأطعمة

جمعية حفظ النعم بتبوك تواصل تفعيل مبادرة “نحفظها لتدوم” للحد من هدر الأطعمة
http://almnatiq.net/?p=978995
المناطق - تبوك:

تواصل جمعية حفظ النعم بمنطقة تبوك تفعيل مبادرتها التوعوية “نحفظها لتدوم” الهادفة إلى توعية المجتمع للحد من هدر الأطعمة وعدم الإسراف فيها وذلك من خلال توزيع وجبات إفطار الصائمين أمام الإشارات الضوئية وتحمل كل وجبة منها نشرة توعوية تعرف بأنشطة الجمعية ودورها بالإضافة إلى الدور المناط من المجتمع تجاه النعم.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية نايف بن شلال العنزي أن هذه المبادرة تأتي ضمن أنشطتها المتنوعة التي تقدمها خلال شهر رمضان المبارك إلى جانب مشروعها الخيري الذي يستهدف توزيع 30 ألف وجبة بواقع 1000 وجبة يومية توزع على المحتاجين وتحمل شعار “أطعمكم الله”.

وأفاد العنزي بأن أعمال الجمعية الرئيسية تستهدف الفئات المحتاجة من الأسر والعمالة وسد احتياجاتها، مشيراً إلى أن الوجبات تخضع لعدة مراحل قبل وصولها للمستفيد منها مرحلة التعبئة والتغليف والفرز وحفظها بأوانٍ مخصصة لها، ثم وضعها بالبرادات المخصصة للجمعية ونقلها للمستفيدين بواسطة السيارات المبردة مع مراعاة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا خلال تلك المراحل.

وأكد أن الجمعية تسعى من خلال رسالتها وتوجهاتها إلى تنمية الوعي الفكري لدى أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على النعمة والتوعية بخطر الإسراف فيها إلى جانب الاستفادة المثلى من فائض الأطعمة والوجبات لخدمة شرائح المجتمع المحتاجة داعياً أبناء المجتمع كافة إلى التفاعل مع أهدافها، والحرص على التواصل معها عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعية وعبر موقعها الإلكتروني.

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