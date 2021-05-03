“متحدث التجارة” يؤكد استمرار منع 4 ممارسات في المنشآت التجارية ومنافذ البيع

المناطق - الرياض:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، استمرار حظر أربع ممارسات في المنشآت التجارية ومنافذ البيع منعاً للتزاحم.

وأبرز أن هذه الممارسات تضم منع دعوة المعلنين والمشاهير لمنافذ البيع، ومنع إجراء المسابقات في منافذ البيع والمنشآت التجارية، ومنع إقامة حفل افتتاح المحال التجارية والأسواق، وأخيراً منع التدشين المكاني للخدمات والمنتجات والسلع الجديدة.

ولفت إلى أن هذه المرحلة هامة جداً ويتطلب من المنشآت التجارية والمستهلكين الالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.