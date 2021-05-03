وزير الصحة يُكرم عدداً من أصحاب المبادرات النوعية أثناء جائحة كورونا

المناطق - واس:

كرم معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أمس، عدداً من أصحاب المبادرات النوعية أثناء جائحة كورونا، نظير جهودهم وإسهامهم الفاعل في تنفيذ عدد من المبادرات للتصدي للجائحة، وإنجاز العديد من المهام بهذا الخصوص.



وشمل التكريم كلاً من معالي الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، والكابتن عايد بن عضيب القاسمي، والكابتن مشعل بن فهد السديري، وفهد بن محمد المنصور، وملاقي بن علي الصامل، ومحمد بن عبدالرحمن الحسين.



وثمن الدكتور الربيعة لأصحاب المبادرات دعمهم جهود وزارة الصحة في جائحة كورونا، التي أسهمت بحمد الله بشكل كبير في نقل كثير من المستلزمات الطبية والخبراء والممارسين الصحيين الذين يحتاج نقلهم بشكل عاجل، وأسهم وجودهم في تقديم الخدمات الطبية العاجلة، إضافةً إلى إيصال بعض الأجهزة للمختبرات بشكل عاجل، التي أثمرت بفضل الله في تحسين تقديم الخدمة.