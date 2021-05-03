احدث الأخبار

“الخطوط السعودية”: رفع تعليق الرحلات الجوية لا يشمل هذه الدول
أبرز المواد
 خادم الحرمين يُصدر عدداً من الأوامر الملكية
أبرز المواد
 أمر ملكي بتعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشاراَ خاصاً لخادم الحرمين
أبرز المواد
 “التحالف”: اعتراض وتدمير 3 طائرات مفخخة وصاروخين باليستيين أُطلقوا باتجاه المملكة
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يقدم تعازيه ومواساته لذوي فقيه
أبرز المواد
 النائب العام يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته
أبرز المواد
 وزير الصحة يُكرم عدداً من أصحاب المبادرات النوعية أثناء جائحة كورونا
أبرز المواد
 “متحدث التجارة” يؤكد استمرار منع 4 ممارسات في المنشآت التجارية ومنافذ البيع
أبرز المواد
 بماذا علق ظريف على التسجيل المسرب الذي هاجم فيه قاسم سليماني؟
أبرز المواد
 جمعية حفظ النعم بتبوك تواصل تفعيل مبادرة “نحفظها لتدوم” للحد من هدر الأطعمة
أبرز المواد
 أخفاها داخل شاحنة.. القبض على مقيم ووافدة مخالفة لنظام الإقامة والعمل
أبرز المواد
 القبض على سبعة أشخاص ارتكبوا (7) جرائم في سرقة منازل الرياض
أبرز المواد
“الخطوط السعودية”: رفع تعليق الرحلات الجوية لا يشمل هذه الدول

“الخطوط السعودية”: رفع تعليق الرحلات الجوية لا يشمل هذه الدول

أبرز المواد
خادم الحرمين يُصدر عدداً من الأوامر الملكية

خادم الحرمين يُصدر عدداً من الأوامر الملكية

أبرز المواد
أمر ملكي بتعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشاراَ خاصاً لخادم الحرمين

أمر ملكي بتعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشاراَ خاصاً لخادم الحرمين

أبرز المواد
“التحالف”: اعتراض وتدمير 3 طائرات مفخخة وصاروخين باليستيين أُطلقوا باتجاه المملكة

“التحالف”: اعتراض وتدمير 3 طائرات مفخخة وصاروخين باليستيين أُطلقوا باتجاه المملكة

أبرز المواد

أمر ملكي بتعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشاراَ خاصاً لخادم الحرمين

أمر ملكي بتعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشاراَ خاصاً لخادم الحرمين
http://almnatiq.net/?p=979026
المناطق - واس:

صدرت اليوم أوامر ملكية كريمة فيما يلي نصوصها:
الرقم : أ / 511
التاريخ : 21 / 9 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.


روابط ذات صلة

“الخطوط السعودية”: رفع تعليق الرحلات الجوية لا يشمل هذه الدول

“الخطوط السعودية”: رفع تعليق الرحلات الجوية لا يشمل هذه الدول
خادم الحرمين يُصدر عدداً من الأوامر الملكية

خادم الحرمين يُصدر عدداً من الأوامر الملكية
“التحالف”: اعتراض وتدمير 3 طائرات مفخخة وصاروخين باليستيين أُطلقوا باتجاه المملكة

“التحالف”: اعتراض وتدمير 3 طائرات مفخخة وصاروخين باليستيين أُطلقوا باتجاه المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*