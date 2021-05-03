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الأمير سلطان بن سلمان يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة تعيينه مستشارًا خاصًا له ورئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية
http://almnatiq.net/?p=979051
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة صدور أمره الكريم بتعيين سموه مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير ورئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.
وأبدى سموه في تصريح بهذه المناسبة اعتزازه بخدمة خادم الحرمين الشريفين والعمل بالقرب منه – أيده الله – مستشاراً خاصاً، وفي تأسيس المؤسسة غير الربحية التي تتشرف باسمه الذي عرف بأعماله في كافة المجالات الخيرية.
وقال سموه:” نشكر الله أن منّ علينا في المدة الماضية بتأسيس الهيئة السعودية للفضاء وفق أعلى المعايير المهنية وإكمال المرحلة التأسيسية والبناء المؤسسي، والرفع بالاستراتيجية للدولة بفضل الله أولاً ثم دعم واهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي عهده الأمين، مشيداً سموه بالدور المهم لأعضاء مجلس إدارة الهيئة في إقرار العديد من الموضوعات الرئيسة لقطاع الفضاء، والجهود الحثيثة لمسؤولي الهيئة المخلصين الذين تم استقطابهم في مرحلة التأسيس، سائلاً سموه الله أن يوفق معالي المهندس عبدالله السواحة في قيادة هذه المؤسسة الفتية التي تشرف على قطاع الفضاء الواعد.

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