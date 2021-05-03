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“التجارة” تحث المستهلكين على التسوق خارج أوقات الذروة

“التجارة” تحث المستهلكين على التسوق خارج أوقات الذروة
http://almnatiq.net/?p=979054
المناطق - واس

حثت وزارة التجارة عموم المستهلكين على التسوق في أوقات مختلفة “خارج وقت الذروة” لتجنب الزحام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لمنع انتشار فيروس “كورونا”.
وأكدت الوزارة أن التسوق “خارج وقت الذروة” يقلص وقت عمليات الشراء والانتظار عند صناديق المحاسبة “الكاشير”، ويحقق سلامة المجتمع بتخفيف الزحام وتطبيق الاحترازات، سيما وأنه قد وٌجهت المولات والمنشآت التجارية بتمديد ساعات العمل لتمكين التسوق في جميع الأوقات لتلبية احتياجات المستهلكين.
وتكثف الفرق الرقابية بوزارة التجارة جولاتها الرقابية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك التي تتركز على المحال التجارية ومحطات الوقود في الطرق السريعة ومتاجر الذهب والمجوهرات، ومنافذ بيع الحلويات والملابس في جميع مناطق المملكة، التي يرتادها المستهلكون بكثرة خلال هذه الفترة.
وتهدف الجولات لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية والتموينية والتحقق من صلاحيتها، ورصد حالات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، ومتابعة التزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات، والتأكد من مطابقة السعر الموضوع على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، والتحقق من صحة العروض الترويجية التي عادة ما تزداد هذه الفترة، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة، أو مؤثرات على حركة العرض والطلب، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق أنظمة حماية المستهلك، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.
ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها، والإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر مركز البلاغات بالوزارة على الرقم “1900”، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو التقدم ببلاغاتهم عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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