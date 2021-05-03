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بلينكن: نهدف إلى إغلاق سجن قاعدة غوانتانامو

بلينكن: نهدف إلى إغلاق سجن قاعدة غوانتانامو
http://almnatiq.net/?p=979063
المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، إن الإدارة الأمريكية تسعى لإغلاق سجن غوانتانامو.

وقال بلينكن، عند سؤاله عن إغلاق سجن غوانتانامو في مقابلة مع قناة “سي. بي. إس”: “نعم نعتقد أنه يجب أن يتم ذلك، وهذا بالتأكيد هدفنا، وهو شيء سنركز عليه في الأشهر المقبلة”.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أرشيفية)

وفتحت واشنطن هذا السجن في قاعدة تستأجرها منذ العام 1903 بمضيق غوانتانامو في جزيرة كوبا في شهر يناير 2002 خلال فترة رئاسة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.

وضمت الدفعة الأولى من المعتقلين في هذا السجن، 20 شخصاً تم احتجازهم في أفغانستان إثر اتهامهم بالمشاركة في العمليات القتالية في صفوف حركة طالبان.

العنبر رقم 6 في سجن غونتانامو

ومنذ ذلك الحين احتجزت السلطات الأميركية مئات الأشخاص في هذا المعتقل، دون أن يتم توجيه أي اتهامات رسمية إليهم.

وفي 21 يناير 2009، وقّع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أمرا بإغلاق المعتقل، على خلفية فضائح متعددة كشفت عن ممارسة عمليات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان بحق المعتقلين بشكل واسع النطاق هناك، إلا أن الكونغرس عارض هذا الإجراء لتبقى هذه المنشأة عاملة حتى اليوم.

وسبق أن أكد البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس جو بايدن بدأت مراجعة السياسة فيما يخص معتقل غوانتانامو وتهدف إلى إغلاقه.

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