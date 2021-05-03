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الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُحقق شهادة Validated by EFQM من المؤسسة الأوروبية للجودة

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الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُحقق شهادة Validated by EFQM من المؤسسة الأوروبية للجودة

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُحقق شهادة Validated by EFQM من المؤسسة الأوروبية للجودة
http://almnatiq.net/?p=979109
المناطق - واس

حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شهادة Validated by EFQM من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM، وتأتي الشهادة نتيجة للالتزام بمعايير نموذج التميز المؤسسي الأوروبي لعام 2021م من خلال عملية التقييم الذاتي وتطبيق عدة مشروعات تحسينية لتعزيز القيم المضافة داخلياً وخارجياً.
ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتمكين وتطوير العمل المؤسسي بمنهجيات ثابتة وموحدة، من خلال سعيها لإيجاد إطار عمل موحد للتميز المؤسسي وإرساء أسس الحوكمة التي تضمن استدامة العمل المؤسسي ومتابعة تطويره من قيادات الوزارة مما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
ويعد الحصول على الشهادة خطوة أولى تليها عدة خطوات تحوي مبادرات ومشروعات تحسينية شاملة، من شأنها رفع مستوى التميز المؤسسي بالوزارة امتدادًا لعدة منجزات حققتها الوزارة نظير ما تقدمه من خدمات وأسس ومشروعات تنموية بما يحقق ويسهم في رفع جودة الأعمال.
يذكر أن عملية تقييم منح الشهادة يتم عن طريق مقيمين دوليين معتمدين يتم تعيينهم من مقر المؤسسة الأوربية للجودة EFQM في بلجيكا للاطلاع على المشروعات المشاركة وتقييمها مكتبياً وميدانياً للتحقق من تطبيق جميع معايير التميز المؤسسية، وأنشئت مؤسسة (EFQM) الأوروبية الصادرة منها الشهادة عام 1989م وتجمع تحت مظلتها أكثر من 500 عضو من جهات مختلفة تمثل 55 دولة وتغطي 50 قطاعًا مختلفًا.

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