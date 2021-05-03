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أمين منطقة القصيم يدشن حملة “ممتثل”

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أمين منطقة القصيم يدشن حملة “ممتثل”

أمين منطقة القصيم يدشن حملة “ممتثل”
http://almnatiq.net/?p=979113
المناطق - بريدة

دشَّن أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي حملة “ممتثل” التي تنفذها أمانة منطقة القصيم وكافة بلديات المنطقة في المراكز التجارية والمجمعات التجارية بمدينة بريدة وبقية محافظات المنطقة، وذلك لتعزيز الجهود التوعوية والتأكيد على أهمية الالتزام والامتثال بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية لدى أفراد المجتمع كافة .
وتهدف الحملة إلى دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، والشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، إلى جانب إشراك المتطوعين في عملية التوعية بأهمية امتثال معايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع ومساندة جهود الرقابة البلدية، والتعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته.
وتتضمن الرسائل التوعوية تعزيز امتثال التدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي، وهي تأتي ضمن الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، لتشمل الأماكن العامة، والمراكز التجارية والترفيهية، تماشيًا مع الجهود المبذولة لمكافحة فيروس “كوفيد 19″، واتخاذ التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظًا على الصحة العامة

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