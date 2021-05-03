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موظفو نيوم يتطوعون لدعم أبناء وأسر المجتمع المحلي

موظفو نيوم يتطوعون لدعم أبناء وأسر المجتمع المحلي

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موظفو نيوم يتطوعون لدعم أبناء وأسر المجتمع المحلي

موظفو نيوم يتطوعون لدعم أبناء وأسر المجتمع المحلي
http://almnatiq.net/?p=979116
تبوك - علي العميري

ضمن برامج المسؤولية الإجتماعية لشركة نيوم، أطلق موظفو الشركة مبادرة تطوعية لدعم أبناء وأسر المجتمع المحلي خلال شهر رمضان المبارك، ويأتي ذلك بالتعاون مع الجمعية الخيرية بحقل وجمعية البر الخيرية بمركز الخريبة. تمثلت المبادرة في تجهيز وتوزيع السلال الغذائية التي تتناسب مع احتياجات ومتطلبات أبناء وأسر المجتمع المحلي خلال الشهر الفضيل. وأكد مشاري المطيري – المدير التنفيذي للشئون الحكومية، حرص إدارة الشركة على ترك أثر إيجابي على كافة فئات المجتمع المحلي من خلال طرح مبادرات تشكل جسر محبة ممتدّ من نيوم إلى أبناء وأسر المناطق المحيطة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تحت مظلة برامج دعم وتمكين المجتمع المحلي من خلال خمس ركائز تضم التعليم والتوظيف والتمكين والمشاركة المجتمعية إضافة إلى توفير فرص عمل واعدة لأبناء المنطقة.   وأضاف المطيري: “هدفنا هو تقديم مبادرات اجتماعية وإنسانية تتسم بالتنوع والشمولية، بالإضافة إلى ترسيخ  ثقافة العطاء وزيادة الوعي بأهمية مشاركة موظفينا في أعمالنا ومبادراتنا على صعيد المسؤولية الاجتماعية، كما أن تفعيل مبادرات كهذه في مجالات عدة من شأنه أن يلبي احتياجات المجتمع المحيط بنا والذي يُعد جوهر اهتمامنا تحقيقًا لمبدأ التنمية المستدامة والالتزام والموثوقية”.  يذكر أن نيوم أطلقت منظومة متكاملة من المبادرات الاجتماعية خلال الأشهر الماضية، تضمنت برنامج نيوم لتوظيف أبناء المجتمع المحلي، والتدريب الالكتروني والاحترافي لمهارات المستقبل، حيث تستهدف نيوم ابتعاث وتدريب ما لا يقل عن 7000 مستفيد من الجنسين خلال الفترة 2020 إلى 2025، كما تم تدريب أكثر من 1000 مستفيد على مهارات اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات منذ عام 2020 حتى اليوم. إضافة إلى ذلك، أعلنت شركة نيوم ممثلةً في  قسم المسؤولية الاجتماعية عن عقدها خلال شهر رمضان المبارك، سلسلة من الجلسات الرقمية بالشراكة مع مبادرة ثينك تك (Think Tech) التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بمشاركة خبراء عالميين ومحليين، بهدف نشر الثقافة الرقمية ورفع الوعي التقني بين أفراد المجتمع.

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