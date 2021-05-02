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تعليم الشرقية يطلق برنامج ” مهارات واستراتيجيات التدريب الإلكتروني “

تعليم الشرقية يطلق برنامج ” مهارات واستراتيجيات التدريب الإلكتروني “

المنطقة الشرقية
موظفو نيوم يتطوعون لدعم أبناء وأسر المجتمع المحلي

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أبرز المواد

تعليم الشرقية يطلق برنامج ” مهارات واستراتيجيات التدريب الإلكتروني “

تعليم الشرقية يطلق برنامج ” مهارات واستراتيجيات التدريب الإلكتروني “
http://almnatiq.net/?p=979119
المناطق - الدمام

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بـإدارة التدريب والابتعاث البرنامج التدريبي ” مهارات واستراتيجيات التدريب الإلكتروني وتجويد الأنشطة التفاعلية” إعتباراً من الأحد ولمدة أسبوع كامل ويستهدف البرنامج التدريبي  مشرفي ومشرفات الإدارة العامة للتعليم والمدربين  والمدربات لرفع كفاءة  البرامج التدريبية ولتحقيق أعلى  معايير الجودة بما  يتناسب مع الأهداف التعليمية والمخرجات التدريبية.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية ، سعيد الباحص ،أن إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية وصلت لمعدلات عليا في المجالات التدريبية المباشرة أو عن بعد طوال العام الدراسي وحققت أعلى معدل تدريبي لمنسوبي ومنسوبات التعليم مما يشكل مستوى متقدم من التأهيل عبر تنفيذ خطة طويلة من التدريب والتطوير والنمو المهني ولجميع الكوادر .

وأضاف أن التدريب الإلكتروني أو المدمج أحد أهم البرامج الممكنة لتطبيق خطط التطوير وتحقيق مستهدفات وزارة التعليم ،مشيراً إلى أن برامج التدريب تضمنت كافة التخصصات الحالية والمستقبلية لتحقيق الأثر الإيجابي لتلك البرامج.

وبين الباحص، أن البرامج التدريبية الحالية وخلال فترة الصيف تأتي إستعداداً  للعامالدراسي المقبل لرفع درجات التهيئة منذ وقت مبكر  .

يذكر أن البرنامج الحالي يتضمن محتوىتدريبي بعدد(10) جلسات تدريبية لمدت (5) أيام بواقع (25) ساعة تدريبية في حال التدريب المباشر و(20) ساعة تدريبية في حال التدريب عن بعد متصلة تختم بمشروع تدريبي .

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