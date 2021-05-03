احدث الأخبار

البرلمان العربي يدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة وصواريخ باليستية على المملكة
أبرز المواد
 الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف نجران بصواريخ باليستية وطائرات مفخخة
أبرز المواد
 رغم نفي واشنطن .. تقرير أمريكي يكشف تفاصيل جديدة بشأن صفقة تبادل السجناء مع إيران
أبرز المواد
 تعليم الشرقية يطلق برنامج ” مهارات واستراتيجيات التدريب الإلكتروني “
المنطقة الشرقية
 موظفو نيوم يتطوعون لدعم أبناء وأسر المجتمع المحلي
منطقة تبوك
 أمين منطقة القصيم يدشن حملة “ممتثل”
منطقة القصيم
 الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُحقق شهادة Validated by EFQM من المؤسسة الأوروبية للجودة
أبرز المواد
 أمانة القصيم تنفذ (16) ألف جولة رقابية وترصد (54) مخالفة
منطقة القصيم
 تعليم القصيم ينهي “عام كورونا” الدراسي بنجاح
منطقة القصيم
 أمير القصيم يرعى توقيع اتفاقية بين جمعية مساجد والتدريب التقنية والمهني
منطقة القصيم
 السبتي يشكر القيادة بمناسبة تعيينه مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب
أبرز المواد
 شرطة الجوف : القبض على مواطن إثر عبثه بعدد من أجهزة الرصد الآلي
منطقة الجوف
البرلمان العربي يدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة وصواريخ باليستية على المملكة

البرلمان العربي يدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة وصواريخ باليستية على المملكة

أبرز المواد
الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف نجران بصواريخ باليستية وطائرات مفخخة

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف نجران بصواريخ باليستية وطائرات مفخخة

أبرز المواد
رغم نفي واشنطن .. تقرير أمريكي يكشف تفاصيل جديدة بشأن صفقة تبادل السجناء مع إيران

رغم نفي واشنطن .. تقرير أمريكي يكشف تفاصيل جديدة بشأن صفقة تبادل السجناء مع إيران

أبرز المواد
تعليم الشرقية يطلق برنامج ” مهارات واستراتيجيات التدريب الإلكتروني “

تعليم الشرقية يطلق برنامج ” مهارات واستراتيجيات التدريب الإلكتروني “

المنطقة الشرقية

البرلمان العربي يدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة وصواريخ باليستية على المملكة

البرلمان العربي يدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة وصواريخ باليستية على المملكة
http://almnatiq.net/?p=979128
المناطق - واس

أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات بدون طيار “مفخخة” وصواريخ باليستية، في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان في المملكة، والتي تصدت لهم الدفاعات السعودية باعتراضها وتدميرها بنجاح.
وحذّر البرلمان العربي في بيانٍ له اليوم من استمرار الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي والتي تعكس إصرارها على مواصلة اعتداءاتها الآثمة على المملكة العربية السعودية والتي تعد “جرائم حرب”، ورفض الدعوات الرامية لإنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حلٍ سلمي ينهي مُعاناة الشعب اليمني، داعيًا المجتمع الدولي لتحركٍ عاجل وحاسم ضد ما ترتكبه مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددًا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.

روابط ذات صلة

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف نجران بصواريخ باليستية وطائرات مفخخة

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف نجران بصواريخ باليستية وطائرات مفخخة
رغم نفي واشنطن .. تقرير أمريكي يكشف تفاصيل جديدة بشأن صفقة تبادل السجناء مع إيران

رغم نفي واشنطن .. تقرير أمريكي يكشف تفاصيل جديدة بشأن صفقة تبادل السجناء مع إيران
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُحقق شهادة Validated by EFQM من المؤسسة الأوروبية للجودة

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُحقق شهادة Validated by EFQM من المؤسسة الأوروبية للجودة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*