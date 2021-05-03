تعليم الشرقية يدعو منسوبي إدارته للمشاركة في حملة التطعيم ضد فايروس كورونا كوفيد 19 لمن لم يتلقى الجرعة الأولى

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تشرع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة مع باكورة دوام صباح يوم غدٍ الثلاثاء تدشين حملة التطعيم ضد فايروس كورونا كوفيد 19 لمنسوبي إدارتها بقطاع البنين لمن لم يتلقى الجرعة الأولى وليس لديه موعد بعد، وذلك بمقر الإدارة الرئيسي مكتب خدمة المستفيدين من الساعة 10:30 – 12:30، وأضاف كما سيتم إقامة حملة مماثلة مع باكورة دوام صباح يوم الأربعاء لمنسوبات الإدارة لقطاع البنات بمقر قاعة المعرفة بمبنى الخدمات المساندة يأتي ذلك من منطلق السعي في توفير خدمات نوعية لمنسوبي ومنسوبات تعليم الشرقية ممن لم يتلقى اللقاح

وفي الأثناء أشار المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، إلى تطلع مدير التعليم الدكتور سامي العتيبي، ان تحقق الحملة أهدافها المرسومة من قبل جميع منسوبي ومنسوبات تعليم الشرقية للاستمرار في حث الخطى وتجاوز مرحلة هذا الوباء خصوصاً في ظل تجربة المملكة في مواجهة جائحة كورونا المستجدة، حيث أضافت مفاهيم مبتكرة في إدارة الأزمات، وقدمت للعالم أنموذجاً في تعاملها مع تداعيات الموقف صحياً، واجتماعياً، واقتصادياً، متفرداً بقيمه الإنسانية فلم تفرق بين مواطن ووافد على ثراها، وإلى أبعد من ذلك امتدت جهود المملكة خارجياً لتساند الأسرة الدولية حماية لملايين البشر من خطر الجائحة. واتسمت إدارة الأزمة في المملكة بالنهج التكاملي لمنظومة العمل الحكومي والأهلي والتطوعي، غايتها في المقام الأول الحفاظ على الصحة العامة وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب دعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه -بإذن الله-.

جدير ذكره دعت إدارة تعليم الشرقية كافة الراغبين من منسوبيها في تلقي لقاح كورونا كوفيد 19الدخول على الرابط التالي

الراغبين في تلقي لقاح كورونا كوفيد 19 فقط لمن لم يتلقوا الجرعة الاولى (office.com)