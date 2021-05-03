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ضمن الخطة الموسمية لشهر رمضان وعيد الفطر .. أمانة جدة تشدد الرقابة على المنشآت مع حلول العشر الأواخر

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ضمن الخطة الموسمية لشهر رمضان وعيد الفطر .. أمانة جدة تشدد الرقابة على المنشآت مع حلول العشر الأواخر

ضمن الخطة الموسمية لشهر رمضان وعيد الفطر .. أمانة جدة تشدد الرقابة على المنشآت مع حلول العشر الأواخر
http://almnatiq.net/?p=979133
المناطق - جدة

ضاعفت أمانة محافظة جدة أعمال الرقابة الميدانية على المنشآت التجارية، تزامنا مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان والتي تشهد تزايدا في أعداد المتسوقين وإقبالا على عدد من الأنشطة والمنتجات الاستهلاكية.
وأوضحت الأمانة أن تكثيف أعمال التفتيش على المنشآت تأتي في إطار خطة الرقابة البلدية الموسمية لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر للعام الحالي، والتي تتضمن تشديد الرقابة الميدانية لمتابعة امتثال الإجراءات والبروتوكولات الوقائية في الأسواق والمرافق العامة.
ولفتت الأمانة إلى أن الحملات تستهدف المراكز التجارية الكبرى وأسواق النفع العام، والمنشآت الغذائية على الواجهة البحرية والمحاور والشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة لاستراحات الأسماك ومحال بيع الألبان ومنتجاتها وبيع العصائر بأنواعها، إلى جانب محال بيع التمور والحلويات والمكسرات وكذلك الملاحم والمطابخ ومحال بيع الدواجن والخضار، فضلاً عن صوالين الحلاقة التي تنشط بشكل أكبر مع قرب حلول العيد.
وأشارت الأمانة إلى مواصلة جهودها ضمن لجان ميدانية للقيام بجولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين والبسط المخالفة في المواقع التي تشهد تواجد الباعة فيها، كما تشمل الجهود تجهيز طاقاتها البشرية والمتمثلة في زيادة أعداد المشرفين والمراقبين المكلفين من منسوبي البلديات الفرعية وأسواق النفع العام والتنسيق مع إدارتي النظافة وصحة البيئة لتنفيذ الخطة الرقابية المعتمدة.
وتُثمن أمانة محافظة جدة تعاون السكان والزائرين في دعم جهودها الرقابية بالتبليغ عن مخالفات الاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية بالاتصال بمركز بلاغات 940 أو من خلال تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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