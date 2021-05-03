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أمير الشرقية يطلق مبادرة “أملهم بالحياة”

أمير الشرقية يطلق مبادرة “أملهم بالحياة”
http://almnatiq.net/?p=979155
المناطق - واس:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم , مبادرة “أملهم بالحياة” التي أطلقتها الجمعية السعودية للتبرع بالأعضاء “إيثار”، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية خليفة الضبيب وعدد من أعضائها .

وأكد سموه أن العلم تطور وأصبح بالإمكان الاستفادة من أعضاء شخص متوفى لإنقاذ حياة عدد من الأشخاص مما جعل التبرع بالأعضاء ضرورة ستسهم في إنقاذ حياة الكثيرين بإذن الله.

وقال ” إن من أنبل ما يقدمه الإنسان هو أن يكون سبباً في إنقاذ حياة إنسان آخر” ، داعيا الجميع إلى دعم هذا الاتجاه والإسهام في التبرع بالأعضاء.

وشهد سموه توقيع عدد من الاتفاقيات بين جمعية إيثار والمركز السعودي للزراعة الأعضاء بالرياض، ومركز “جونز هوبكنز” أرامكو، والأكاديمية السعودية لفنون الطهي (زادك) .

من جهته أوضح الضبيب أن المملكة حققت المرتبة الثانية عالمياً في التبرع بالكلى من الأحياء والمرتبة الثالثة عالمياً في التبرع بالكبد من الأحياء، إضافة لنجاح زراعة أكثر من (15000) عضو.

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