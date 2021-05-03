إغلاق 251 منشأة مخالفة لإجراءات “كورونا” في الشرقية

المناطق - الشرقية:

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تنفيذها أكثر من 30 ألف جولة رقابية، و285 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وذلك منذ بداية رمضان المبارك، لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة “كورونا”.

وذكرت الأمانة أن الجولات أسفرت عن إغلاق 251 منشأة مخالفة، فيما تم تحرير 1451 مخالفة للمنشآت الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس “كورونا ” وتطبيق ” توكلنا “.

وأكدت على أنها تعمل على تكثيف الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس “كورونا”، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي عبر خطة تم وضعها تهدف لمضاعفة الجهود لتنفيذ جولات ميدانية على كافة المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس “كورونا “، وكذلك معالجة أوضاع المنشآت الغير ملتزمة.