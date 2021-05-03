خلال أسبوع .. أمانة الاحساء ترصد 16 مخالفة لـ ( الاحترازية ) بــ 5069 جولة متابعة رقابية

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ذكر المتحدث الرسمي لأمانة الاحساء خالد بن محمد بووشل انه وتواصلاً لجهود الأمانة في المتابعة الرقابية للتأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وكذلك الاشتراطات الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد في أنشطة ومنافذ الصحة العامة والمتاجر ، بالتزامن مع تكاملية الجهود المشتركة للقطاعات المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لـ (COVID19) ، تم رصد 10 مخالفات للبروتوكولات الوقائية والتدابير الاحترازية ، إضافةً الى ضبط 6 مخالفات لتجمعات الافراد بمايفوق العدد المسموح به ، عبر 5069 جولة متابعة رقابية وذلك خلال الأسبوع الماضي من شهر رمضان المبارك بمايشمل المدن والبلدات ، مبيناً انه تم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين استناداً لانظمة ولوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان .وفيمايتعلق بخطط النظافة العامة والاصحاح البيئي ، أوضح بووشل ان الأمانة قامت خلال الأسبوع المنصرم برفع 5747 طن من النفايات المنزلية ، بالإضافة الى إزالة 3777متر مكعب من الأنقاض والمُخلّفات الإنشائية ، وكذلك تطهير وتعقيم 830 موقعاً و14088 من الآليات والمعدات والحاويات بإستخدام 8880 لتراً من المُعقمات والمطهرات.