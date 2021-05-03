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أمير الشرقية يدشن حملة “أخرج زكاتك من بيتك” بالمنطقة

أمير الشرقية يدشن حملة “أخرج زكاتك من بيتك” بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=979175
المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل وعدد من قيادات الفرع .

و تسلم سموه  التقرير السنوي لعام 2020 ونتائج بطاقة الاداء المتوازن للربع الاول 2021

كما دشن “حفظه الله” حملة “أخرج زكاتك من بيتك” بالمنطقة عبر المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع)، والتي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية.

ونوه سموه باهتمام القيادة الرشيدة بتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين قدرات المواطنين، وتوليد فرص العمل لهم، مع الحرص على تنمية المورد البشري، وتأهيله بما يضمن قدرته على تأدية الأعمال في القطاعين العام والخاص على أتم وجه، مؤكداً سموه ضرورة العمل على توسيع البرامج التنموية، والاستفادة من المبادرات التي انطلقت مع بداية الجائحة وتحويلها إلى مبادرات مستدامة .

من جهته عبر المقبل عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر والمتواصل، لجهود الفرع إضافة إلى دعمه لكافة كيانات وجمعيات القطاع الثالث بالمنطقة وأكد المقبل أن حملة ” أخرج زكاتك من بيتك” التي دشنها سموه تعد وسيلة آمنة وموثوقة لإخراج زكاة الفطر لمستحقيها عبر منصة “تبرع”.

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