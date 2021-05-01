السحاب يعانق قمم الجبال في لوحة خيالية بمنطقة الباحة

المناطق - واس

غطت سُحب الضباب الكثيف منطقة الباحة اليوم، في مشهد بديع عانق فيه الضباب قمم الجبال وتغلغل بين أشجار المنتزهات، ليهبط بانسيابيته المرنة إلى المباني والطرقات وينعش المكان برائحة النباتات الطبيعية التي تعطي النفس انطباعاً بالارتياح.

والتقطت عدسة “واس”, العديد من الصور لتلك المناظر وهي مرتدية أحلى الحلل، وجاذبة في الوقت نفسه العاشقين للطبيعة وأجوائها الرائعة.

من جهتها، كثفت الجهات الأمنية تواجدها في مختلف الطرق والمنتزهات، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر عند نزول الأمطار والضباب والأخذ بأسباب السلامة .