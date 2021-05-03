أمير الحدود الشمالية يستقبل مواطناً عفا عن قاتل ابنه

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم , المواطن خالد العويضة,الذي أعلن عفوه عن قاتل ابنه استجابة لشفاعة سموه وطلبا للأجر والمثوبة من الله عز وجل.

وقال ” إن العفو من شيّم الرجال المؤمنين المحسنين المحتسبين، وتنازل ولي الدم توفيق من الله سبحانه وتعالى وتحقيق لمبدأ التسامح والعفو عند المقدرة واحتساب لمرضاة الله ” , داعياً المولى عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته ،وأن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة.

وحث سموه على تجنب أسباب الجرائم كافة وضبط النفس والاحتكام للقانون والقضاء في مواجهة الخلافات لكي لايقع ما لاتحمد عقباه، مؤكداً أهمية نشر ثقافة التسامح والعفو بين أفراد المجتمع والتجاوز بالتي هي أحسن بما يتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.