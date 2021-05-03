أمير الحدود الشمالية يكرم الطالب الفائز بالمركز الثالث بجائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الرئيس الفخري لجمعية “مثاني لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة , في مكتبه اليوم ,الطالب عبدالرحمن الرويلي أحد طلاب الجمعية الفائز بالمركز الثالث على مستوى المملكة بجائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره.

وأشاد سموه بهذا الإنجاز الذي يسجل للمنطقة , وبالجهود المبذولة خلال مراحل المسابقة والمستويات التي قدمت , منوهاً بما تولية القيادة الحكيمة من رعاية كريمة للقرآن الكريم من خلال الدعم المستمر لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم وتأدية رسالتها السامية وبناء جيل يتحلى بأخلاق القرآن الكريم .

حضر التكريم مساعد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عبدالعزيز العنزي والمدير التنفيذي لجمعية “مثاني ” لتحفيظ القرآن الكريم الدكتور بندر العنزي.