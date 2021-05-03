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أمير الحدود الشمالية يكرم الطالب الفائز بالمركز الثالث بجائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم

أمير الحدود الشمالية يكرم الطالب الفائز بالمركز الثالث بجائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم

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أمير الحدود الشمالية يكرم الطالب الفائز بالمركز الثالث بجائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم

أمير الحدود الشمالية يكرم الطالب الفائز بالمركز الثالث بجائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم
http://almnatiq.net/?p=979210
المناطق - واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الرئيس الفخري لجمعية “مثاني لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة , في مكتبه اليوم ,الطالب عبدالرحمن الرويلي أحد طلاب الجمعية الفائز بالمركز الثالث على مستوى المملكة بجائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره.
وأشاد سموه بهذا الإنجاز الذي يسجل للمنطقة , وبالجهود المبذولة خلال مراحل المسابقة والمستويات التي قدمت , منوهاً بما تولية القيادة الحكيمة من رعاية كريمة للقرآن الكريم من خلال الدعم المستمر لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم وتأدية رسالتها السامية وبناء جيل يتحلى بأخلاق القرآن الكريم .
حضر التكريم مساعد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عبدالعزيز العنزي والمدير التنفيذي لجمعية “مثاني ” لتحفيظ القرآن الكريم الدكتور بندر العنزي.

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