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الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرأس اجتماع لجنة الطوارئ بالحدود الشمالية

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرأس اجتماع لجنة الطوارئ بالحدود الشمالية

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الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرأس اجتماع لجنة الطوارئ بالحدود الشمالية

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرأس اجتماع لجنة الطوارئ بالحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=979215
المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس لجنة الطوارئ بالمنطقة اليوم، اجتماع أعضاء اللجنة عبر الاتصال المرئي .
واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة من الشؤون الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقديم عرض عن الوضع الوبائي بالمنطقة، وعرض مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والتباعد الجسدي وإحضار السجاد الخاص أثناء الصلاة ,بالإضافة إلى الجولات التفتيشية من قبل الجهات الحكومية في أمكان التسوق والتجمعات وأماكن التنزه.
ووجه سموه باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحيلولة من التكدس في المحلات والمولات التجارية أثناء تسوق المواطنين والمقيمين لعيد الفطر المبارك وإيجاد حلول عاجلة لعدم التكدس بالمسالخ من خلال السماح لبعض المطابخ والملاحم في الذبح في يوم العيد .
واستمع لشرح من ممثلي الجهات المشاركة وتشمل أمانة المنطقة، والشرطة، ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصحة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الإعلام، ووزارة النقل، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة الغذاء والدواء، والغرفة التجارية، وممثل الهيئة السعودية للمدن الصناعية، ومناطق التقنية “مدن”، عن الأعمال والمهام المناطة بكل جهة بما يضمن نجاح الجهود الأمنية وتوفير الخدمات بالمنطقة.

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