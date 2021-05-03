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جوالة جامعة “المؤسس” تشارك في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك

جوالة جامعة “المؤسس” تشارك في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك

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جوالة جامعة “المؤسس” تشارك في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك

جوالة جامعة “المؤسس” تشارك في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=979220
المناطق - مكة المكرمة

قدم عشائر الجوالة من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز ، المسؤولية الاجتماعية وثقافة التطوع في أبرز صورها ، من خلال التنافس على خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك ، والتسهيل عليهم أداء مناسكهم بالحرم المكي الشريف ، عبر التنظيم والاستقبال وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا .

كما تشمل أعمال الجوالة ، ممارسة أعمالهم في مختلف ، النقاط بمكة المكرمة لدى دخول وخروج المعتمرين ، والتأكد من وجود تصاريح الصلاة والعمر ة ، وتوجيههم وإرشادهم للباصات المخصصة لنقلهم إلى المسجد الحرام .

من جانبه أوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن عشائر الجوالة يقدمون صورة متميزة لطالب الجامعة من خلال مشاركتهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية ، وخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين ، حيث تأتي المشاركة بتوجيه من معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، ومتابعة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني .

وبين عميد شؤون الطلاب أن عشائر الجوالة بالجامعة لهم مساهمات ومشاركات متميزة خلال فترة جائحة كورونا ، حيث قاموا بالمشاركة في تنظيم حركة مرتادي نقاط البيع في مدينة جدة وتوزيع السلال الغذائية بالإضافة إلى تنظيم برامج توعوية في مجال المحافظة البيئة من خلال تنظيم البيئة الجبيلة والبحرية .

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