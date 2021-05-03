احدث الأخبار

مصر.. تحذير من طقس “شديد الحرارة” خلال 72 ساعة
أبرز المواد
 احتجاج رسمي أردني ضد الاحتلال الإسرائيلي بشأن “انتهاكات الأقصى”
أبرز المواد
 جوالة جامعة “المؤسس” تشارك في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك
منطقة مكة المكرمة
 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرأس اجتماع لجنة الطوارئ بالحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 أمير الحدود الشمالية يكرم الطالب الفائز بالمركز الثالث بجائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم
منطقة الحدود الشمالية
 أمير الحدود الشمالية يستقبل مواطناً عفا عن قاتل ابنه
منطقة الحدود الشمالية
 نائب أمير منطقة جازان يكرم الطالبة ” دلع مدخلي “
منطقة جازان
 اتفاقية بين “الوداد الخيرية” و”منصة إحسان” لتعزيز المبادرات
أبرز المواد
 الفلبين تستخدم “تغريدة بذيئة” في خلافها مع الصين
أبرز المواد
 السحاب يعانق قمم الجبال في لوحة خيالية بمنطقة الباحة
منطقة الباحة
 جامعة الملك خالد تحقق المركز الـ 301 عالميًّا في تصنيف التايمز
أبرز المواد
 إغلاق 251 منشأة مخالفة لإجراءات “كورونا” في الشرقية
أبرز المواد
مصر.. تحذير من طقس “شديد الحرارة” خلال 72 ساعة

مصر.. تحذير من طقس “شديد الحرارة” خلال 72 ساعة

أبرز المواد
احتجاج رسمي أردني ضد الاحتلال الإسرائيلي بشأن “انتهاكات الأقصى”

احتجاج رسمي أردني ضد الاحتلال الإسرائيلي بشأن “انتهاكات الأقصى”

أبرز المواد
جوالة جامعة “المؤسس” تشارك في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك

جوالة جامعة “المؤسس” تشارك في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك

منطقة مكة المكرمة
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرأس اجتماع لجنة الطوارئ بالحدود الشمالية

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرأس اجتماع لجنة الطوارئ بالحدود الشمالية

منطقة الحدود الشمالية

مصر.. تحذير من طقس “شديد الحرارة” خلال 72 ساعة

مصر.. تحذير من طقس “شديد الحرارة” خلال 72 ساعة
http://almnatiq.net/?p=979229
المناطق - وكالات

قالت هيئة الأرصاد الجوية في مصر إن درجات الحرارة سترتفع بداية من الاثنين بشكل ملحوظ لتصل إلى ذروتها يوم الأربعاء.

وقالت هيئة الأرصاد على صفحتها في فيسيوك إن طقسا شديد الحرارة سيحل خلال 72 ساعة القادمة.

وأوضحت:” ترتفع درجات الحرارة بداية من الاثنين حيث من المتوقع ان تسجل القاهرة ٣٩ درجة ويصاحبها مزيد من الارتفاع لتصل درجة الحرارة إلى ٤١ درجه يوم الأربعاء القادم بحيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، ثم يليه انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ولكن ليس بشكل كبير ليظل الطقس حار علي كافة الأنحاء خلال الفترة القادمة”.

روابط ذات صلة

احتجاج رسمي أردني ضد الاحتلال الإسرائيلي بشأن “انتهاكات الأقصى”

احتجاج رسمي أردني ضد الاحتلال الإسرائيلي بشأن “انتهاكات الأقصى”
اتفاقية بين “الوداد الخيرية” و”منصة إحسان” لتعزيز المبادرات

اتفاقية بين “الوداد الخيرية” و”منصة إحسان” لتعزيز المبادرات
الفلبين تستخدم “تغريدة بذيئة” في خلافها مع الصين

الفلبين تستخدم “تغريدة بذيئة” في خلافها مع الصين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*