احدث الأخبار

أمين منطقة عسير يتوّج الفيصل أبها بدرع البطولة الرمضانية بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم‬
منطقة عسير
 موانئ السعودية تسجل 2,5 مليون حاوية كأعلى معدل لمناولة الحاويات خلال الربع الأول
أبرز المواد
 من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد سديرة بمحافظة شقراء
أبرز المواد
 أكثر من (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم تم توزيعها على مصليات النساء بالمسجد الحرام
منطقة مكة المكرمة
 وزارة المالية ترحب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة للعام 2021م
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يطّلع على ثلاث خدمات رقمية تنفذها الوزارة ضمن مشاريع التحول الرقمي
أبرز المواد
 الربيعة يلتقي بسفير المملكة لدى بوركينا فاسو
محليات
 “جود الإسكان” تنجح في توفير 200 مسكن خلال 20 يوماً
محليات
 جمعية ” أبوة ” لرعاية الأيتام .. أداء مؤسسي متميز برؤية الإحسان
منطقة القصيم
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
منطقة المدينة المنورة
 حرس الحدود يحبط محاولة تهريب (961) كيلوجرامًا من الحشيش المخدر و(44.7) طناً من القات المخدر إلى المملكة
أبرز المواد
 تلبية للطلب المرتفع.. روسيا تتجه للصين لإنتاج لقاح سبوتنيك
أبرز المواد
أمين منطقة عسير يتوّج الفيصل أبها بدرع البطولة الرمضانية بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم‬

أمين منطقة عسير يتوّج الفيصل أبها بدرع البطولة الرمضانية بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم‬

منطقة عسير
موانئ السعودية تسجل 2,5 مليون حاوية كأعلى معدل لمناولة الحاويات خلال الربع الأول

موانئ السعودية تسجل 2,5 مليون حاوية كأعلى معدل لمناولة الحاويات خلال الربع الأول

أبرز المواد
من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد سديرة بمحافظة شقراء

من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد سديرة بمحافظة شقراء

أبرز المواد
أكثر من (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم تم توزيعها على مصليات النساء بالمسجد الحرام

أكثر من (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم تم توزيعها على مصليات النساء بالمسجد الحرام

منطقة مكة المكرمة

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
http://almnatiq.net/?p=979240
المناطق - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (7) مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة المدينة المنورة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم ضبط (3) جرافات و(4) شاحنات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات الباكستانية والأفغانية واليمنية والهندية والسورية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.
وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

روابط ذات صلة

مستشفى أحد بالمدينة المنورة ينقذ حياة حالة نادرة من نوعها

مستشفى أحد بالمدينة المنورة ينقذ حياة حالة نادرة من نوعها
شؤون “المسجد النبوي” تؤكد الجاهزية للعشر الأواخر من رمضان

شؤون “المسجد النبوي” تؤكد الجاهزية للعشر الأواخر من رمضان
توقيع ثلاثة اتفاقيات لمركز القلب بالمدينة المنورة لدعم وتأهيل المرضى

توقيع ثلاثة اتفاقيات لمركز القلب بالمدينة المنورة لدعم وتأهيل المرضى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*