احدث الأخبار

أمين منطقة عسير يتوّج الفيصل أبها بدرع البطولة الرمضانية بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم‬
منطقة عسير
 موانئ السعودية تسجل 2,5 مليون حاوية كأعلى معدل لمناولة الحاويات خلال الربع الأول
أبرز المواد
 من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد سديرة بمحافظة شقراء
أبرز المواد
 أكثر من (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم تم توزيعها على مصليات النساء بالمسجد الحرام
منطقة مكة المكرمة
 وزارة المالية ترحب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة للعام 2021م
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يطّلع على ثلاث خدمات رقمية تنفذها الوزارة ضمن مشاريع التحول الرقمي
أبرز المواد
 الربيعة يلتقي بسفير المملكة لدى بوركينا فاسو
محليات
 “جود الإسكان” تنجح في توفير 200 مسكن خلال 20 يوماً
محليات
 جمعية ” أبوة ” لرعاية الأيتام .. أداء مؤسسي متميز برؤية الإحسان
منطقة القصيم
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
منطقة المدينة المنورة
 حرس الحدود يحبط محاولة تهريب (961) كيلوجرامًا من الحشيش المخدر و(44.7) طناً من القات المخدر إلى المملكة
أبرز المواد
 تلبية للطلب المرتفع.. روسيا تتجه للصين لإنتاج لقاح سبوتنيك
أبرز المواد
أمين منطقة عسير يتوّج الفيصل أبها بدرع البطولة الرمضانية بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم‬

أمين منطقة عسير يتوّج الفيصل أبها بدرع البطولة الرمضانية بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم‬

منطقة عسير
موانئ السعودية تسجل 2,5 مليون حاوية كأعلى معدل لمناولة الحاويات خلال الربع الأول

موانئ السعودية تسجل 2,5 مليون حاوية كأعلى معدل لمناولة الحاويات خلال الربع الأول

أبرز المواد
من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد سديرة بمحافظة شقراء

من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد سديرة بمحافظة شقراء

أبرز المواد
أكثر من (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم تم توزيعها على مصليات النساء بالمسجد الحرام

أكثر من (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم تم توزيعها على مصليات النساء بالمسجد الحرام

منطقة مكة المكرمة

“جود الإسكان” تنجح في توفير 200 مسكن خلال 20 يوماً

“جود الإسكان” تنجح في توفير 200 مسكن خلال 20 يوماً
http://almnatiq.net/?p=979246
المناطق - واس

نجحت منصة “جود الإسكان” في تأمين 200 مسكن لـ 200 أسرة من فئة “الأشد حاجة” خلال عشرين يومًا من شهر رمضان المبارك الحالي، وذلك بدعم من جهات وشخصيات عديدة كان لها الأثر في تقديم الإسهام عبر المنصة خلال الشهر الفضيل ضمن الحملة الرمضانية التي أطلقتها المنصة “جود بلا حدود”.
وسجّلت منصة “جود الإسكان” منذ تأسيسها حضوراً فاعلاً غير مسبوق في التكاتف الاجتماعي من خلال إسهام المؤسسات والأفراد بالتبرع عبر المنصة، حيث تجاوزت المبالغ المقدمة للعطاء الإسكاني حتى الآن أكثر من 450 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 25 ألف مستفيد، ضمن مسار توفير المساكن ومسار دعم الإيجار، منها 200 أسرة حصلت على منازل منذ بداية شهر رمضان المبارك.
يأتي هذا الإنجاز خلال مدة قصيرة كثمرة للشراكة الفاعلة مع المؤسسات والشركات في العمل الخيري والتنموي، التي تُظهر نموذجاً وطنياً في خدمة المجتمع وأفراده، وذلك بفضل آليات العمل الإلكتروني المبتكرة داخل المنصة لتوجيه الدعم لمستحقيه ضمن نموذج عمل وأنشطة متنوعة تُسهل الإسهامات بإجراءات تقنية حديثة ومتطورة.
وأسهمت شراكة ثلاثة قطاعات رئيسية هي: (القطاع الحكومي، والخاص، والقطاع غير الربحي) إلى جانب إسهام أفراد المجتمع في تعزيز وضمان استدامة العطاء السكني للأسر الأشد احتياجاً في المملكة، كما ترجمت جزءاً من همة وعزم جميع الأطراف لمواصلة تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحقيق التكاتف والتعاون بين مؤسسات المجتمع وأفراده.
وحظيت المنصة منذ انطلاقتها بدعم سخي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قدره 100 مليون ريال، ومن ولي عهده الأمين 50 مليون ريال، تأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة -وفقها الله- بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي على منصة “جود الإسكان” الخيرية.
يذكر أن منصة جود الإسكان تعدّ إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك المجتمع -أفراداً ومنظمات- لزيادة نمو العطاء السكني الخيري، بواسطة منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم الإسهامات الخيرية.

روابط ذات صلة

وزير الشؤون الإسلامية يطّلع على ثلاث خدمات رقمية تنفذها الوزارة ضمن مشاريع التحول الرقمي

وزير الشؤون الإسلامية يطّلع على ثلاث خدمات رقمية تنفذها الوزارة ضمن مشاريع التحول الرقمي
الربيعة يلتقي بسفير المملكة لدى بوركينا فاسو

الربيعة يلتقي بسفير المملكة لدى بوركينا فاسو
حرس الحدود يحبط محاولة تهريب (961) كيلوجرامًا من الحشيش المخدر و(44.7) طناً من القات المخدر إلى المملكة

حرس الحدود يحبط محاولة تهريب (961) كيلوجرامًا من الحشيش المخدر و(44.7) طناً من القات المخدر إلى المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*