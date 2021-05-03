احدث الأخبار

أمين منطقة عسير يتوّج الفيصل أبها بدرع البطولة الرمضانية بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم‬
منطقة عسير
 موانئ السعودية تسجل 2,5 مليون حاوية كأعلى معدل لمناولة الحاويات خلال الربع الأول
أبرز المواد
 من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد سديرة بمحافظة شقراء
أبرز المواد
 أكثر من (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم تم توزيعها على مصليات النساء بالمسجد الحرام
منطقة مكة المكرمة
 وزارة المالية ترحب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة للعام 2021م
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يطّلع على ثلاث خدمات رقمية تنفذها الوزارة ضمن مشاريع التحول الرقمي
أبرز المواد
 الربيعة يلتقي بسفير المملكة لدى بوركينا فاسو
محليات
 “جود الإسكان” تنجح في توفير 200 مسكن خلال 20 يوماً
محليات
 جمعية ” أبوة ” لرعاية الأيتام .. أداء مؤسسي متميز برؤية الإحسان
منطقة القصيم
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
منطقة المدينة المنورة
 حرس الحدود يحبط محاولة تهريب (961) كيلوجرامًا من الحشيش المخدر و(44.7) طناً من القات المخدر إلى المملكة
أبرز المواد
 تلبية للطلب المرتفع.. روسيا تتجه للصين لإنتاج لقاح سبوتنيك
أبرز المواد
أمين منطقة عسير يتوّج الفيصل أبها بدرع البطولة الرمضانية بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم‬

أمين منطقة عسير يتوّج الفيصل أبها بدرع البطولة الرمضانية بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم‬

منطقة عسير
موانئ السعودية تسجل 2,5 مليون حاوية كأعلى معدل لمناولة الحاويات خلال الربع الأول

موانئ السعودية تسجل 2,5 مليون حاوية كأعلى معدل لمناولة الحاويات خلال الربع الأول

أبرز المواد
من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد سديرة بمحافظة شقراء

من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد سديرة بمحافظة شقراء

أبرز المواد
أكثر من (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم تم توزيعها على مصليات النساء بالمسجد الحرام

أكثر من (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم تم توزيعها على مصليات النساء بالمسجد الحرام

منطقة مكة المكرمة

الربيعة يلتقي بسفير المملكة لدى بوركينا فاسو

الربيعة يلتقي بسفير المملكة لدى بوركينا فاسو
http://almnatiq.net/?p=979249
المناطق - واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري.
وبحثا خلال اللقاء مستجدات المشاريع الإنسانية والإغاثية التي ينفذها المركز في جمهورية بوركينا فاسو التي بلغت حتى الآن تسعة مشاريع في مجال الأمن الغذائي ومجالات أخرى بقيمة 5 ملايين و274 ألف دولار أمريكي، وسبل تعزيزها.
ونوّه السفير فهد الدوسري بالأداء المهني المميز للمركز وسمعته الدولية الطيبة التي يحظى بها بفضل الله تعالى ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين– حفظهما الله – .

روابط ذات صلة

وزير الشؤون الإسلامية يطّلع على ثلاث خدمات رقمية تنفذها الوزارة ضمن مشاريع التحول الرقمي

وزير الشؤون الإسلامية يطّلع على ثلاث خدمات رقمية تنفذها الوزارة ضمن مشاريع التحول الرقمي
“جود الإسكان” تنجح في توفير 200 مسكن خلال 20 يوماً

“جود الإسكان” تنجح في توفير 200 مسكن خلال 20 يوماً
حرس الحدود يحبط محاولة تهريب (961) كيلوجرامًا من الحشيش المخدر و(44.7) طناً من القات المخدر إلى المملكة

حرس الحدود يحبط محاولة تهريب (961) كيلوجرامًا من الحشيش المخدر و(44.7) طناً من القات المخدر إلى المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*