من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد سديرة بمحافظة شقراء

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يقع مسجد سديرة التاريخي بمحافظة شقراء شمال غرب مدينة الرياض ، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1356هـ ، ويعد من أقدم المباني التراثية بالمنطقة، وهو ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدا في 10 مناطق، وهو جاهز لإقامة الصلاة حاليًا.

ويعد مسجد سديرة من أقدم المعالم التراثية ببلدة شقراء القديمة ، ويقع بحي باب العطفية القديم ، بجوار مدرسة حمد بن صالح بن عباس الذي كان مؤذنًا للمسجد، وكان المسجد -إلى جانب كونه مكانًا للصلاة والعبادة- يعد منارة ثقافية وعلمية لأهالي القرية والمناطق المجاورة يتعلمون فيه الكتابة والقرآن الكريم .

ويقع المسجد جنوب البلدة التراثية، شمال محافظة شقراء التي تبعد 190كم عن مدينة الرياض، وشُيّد من الطين والحجر، وسقفه مبني من مرابيع خشبية وجذوع الأثل وسعف النخيل ، وتبلغ مساحته الكلية نحو( 500م2) ، ويتسع لنحو (160) مصليًا .

ويتكون المسجد من بيت الصلاة ، وسرحة ، وخلوة أرضية ودورات مياه، ومنارة مربعة الشكل تقع جنوب المسجد يبلغ ارتفاعها نحو (10.46م) ، وللمسجد مدخلان أحدهما في الشرق والآخر في الغرب.

ويضم مسجد سديرة التاريخي بعد التطوير الحالي بيت الصلاة ، وسرحة المسجد ، ومصلى للنساء ، ودورات مياه وأماكن وضوء للرجال والنساء ، ويتسع لـ (347) مصليًا.