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وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي

وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي
http://almnatiq.net/?p=979274
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة اليوم، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان ساردور أومور زاكوف، ومعالي النائب الأول لوزير خارجية جمهورية أوزبكستان فرحات أرضيئيف.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان هشام السويلم.

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