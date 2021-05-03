شرطة مكة المكرمة: القبض على مواطنيْن ارتكبا سرقة 9 مركبات بمحافظة جدة

المناطق - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطنيْن في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبا سرقة (9) مركبات بذات النمط والسلوك الإجرامي بمواقع مختلفة في محافظة جدة، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.