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وكيل إمارة الحدود الشمالية المساعد يتوج الفائزين ببطولة كرة القدم الرمضانية الأولى “صالات”

وكيل إمارة الحدود الشمالية المساعد يتوج الفائزين ببطولة كرة القدم الرمضانية الأولى “صالات”

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أمين منطقة عسير يتوّج الفيصل أبها بدرع البطولة الرمضانية بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم‬

أمين منطقة عسير يتوّج الفيصل أبها بدرع البطولة الرمضانية بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم‬

منطقة عسير

وكيل إمارة الحدود الشمالية المساعد يتوج الفائزين ببطولة كرة القدم الرمضانية الأولى “صالات”

وكيل إمارة الحدود الشمالية المساعد يتوج الفائزين ببطولة كرة القدم الرمضانية الأولى “صالات”
http://almnatiq.net/?p=979280
المناطق - واس

توج وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية المساعد للشؤون التنموية المهندس عبدالله بن خلف الشمروخي أمس، الفائزين في بطولة كرة القدم الرمضانية الأولى “صالات”، والتي ينظمها مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص، بمدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية, تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير المنطقة بمشاركة 12 فريقا .
ونال فريق الهدمول على كأس المركز الأول والميداليات، بعد فوزه على فريق عرعر بنتيجة 7 / 4، فيما حصل فريق عرعر على المركز الثاني والميداليات، كما كرم عدد من المتميزين في البطولة كأفضل لاعب وحكم وغيرها، إضافة إلى تكريم الرعاة وشركاء النجاح لهذه البطولة .
وتأتي البطولة الرياضية ضمن مبادرة “ثرست” التي أطلقها سمو أمير الحدود الشمالية، تحت عنوان “الدفع إلى الأمام” لتنمية حزمة قطاعات : ثقافة ورياضة وسياحة وترفيه، بهدف رفع نسبة الممارسين الرياضيين بالمنطقة إلى 40%، وفقاً لما تضمنته أهداف ومضامين رؤية المملكة 2030.

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