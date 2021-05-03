احدث الأخبار

أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
منطقة تبوك
 وكيل إمارة الحدود الشمالية المساعد يتوج الفائزين ببطولة كرة القدم الرمضانية الأولى “صالات”
منطقة الحدود الشمالية
 شرطة مكة المكرمة: القبض على مواطنيْن ارتكبا سرقة 9 مركبات بمحافظة جدة
منطقة مكة المكرمة
 وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي
محليات
 أمين منطقة عسير يتوّج الفيصل أبها بدرع البطولة الرمضانية بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم‬
منطقة عسير
 موانئ السعودية تسجل 2,5 مليون حاوية كأعلى معدل لمناولة الحاويات خلال الربع الأول
أبرز المواد
 من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد سديرة بمحافظة شقراء
أبرز المواد
 أكثر من (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم تم توزيعها على مصليات النساء بالمسجد الحرام
منطقة مكة المكرمة
 وزارة المالية ترحب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة للعام 2021م
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يطّلع على ثلاث خدمات رقمية تنفذها الوزارة ضمن مشاريع التحول الرقمي
أبرز المواد
 الربيعة يلتقي بسفير المملكة لدى بوركينا فاسو
محليات
 “جود الإسكان” تنجح في توفير 200 مسكن خلال 20 يوماً
محليات
أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

منطقة تبوك
وكيل إمارة الحدود الشمالية المساعد يتوج الفائزين ببطولة كرة القدم الرمضانية الأولى “صالات”

وكيل إمارة الحدود الشمالية المساعد يتوج الفائزين ببطولة كرة القدم الرمضانية الأولى “صالات”

منطقة الحدود الشمالية
شرطة مكة المكرمة: القبض على مواطنيْن ارتكبا سرقة 9 مركبات بمحافظة جدة

شرطة مكة المكرمة: القبض على مواطنيْن ارتكبا سرقة 9 مركبات بمحافظة جدة

منطقة مكة المكرمة
وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي

وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي

محليات

أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
http://almnatiq.net/?p=979283
المناطق- تبوك- فايز السميري:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء اليوم , رؤساء المحاكم والمواطنين , ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك. وفي بداية الاستقبال  رحب سموه بالجميع وهنأهم بمناسبة دخول العشر الأواخر داعياً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم ، وتناول سموه العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات , سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.عقب ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه .حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني .

روابط ذات صلة

موظفو نيوم يتطوعون لدعم أبناء وأسر المجتمع المحلي

موظفو نيوم يتطوعون لدعم أبناء وأسر المجتمع المحلي
جمعية حفظ النعم بتبوك تواصل تفعيل مبادرة “نحفظها لتدوم” للحد من هدر الأطعمة

جمعية حفظ النعم بتبوك تواصل تفعيل مبادرة “نحفظها لتدوم” للحد من هدر الأطعمة
أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية

أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*