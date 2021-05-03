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الأمن العام: ضبط 4 مواطنين ومقيم مخالفين لنظام البيئة

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الأمن العام: ضبط 4 مواطنين ومقيم مخالفين لنظام البيئة

الأمن العام: ضبط 4 مواطنين ومقيم مخالفين لنظام البيئة
http://almnatiq.net/?p=979287
المناطق_واس

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق مكة المكرمة وعسير وحائل وجازان (4) مواطنين ومقيمًا من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام البيئة الذي ينص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وبحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على (5) مركبات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المضبوطات لوزارة البيئة والمياه والزراعة. 

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات. 

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(996) و(999) في جميع مناطق المملكة. 

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